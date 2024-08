KOUAME, Nella lista del Bologna per sostituire Cambiaghi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con l'infortunio di Nicolò Cambiaghi, il Bologna di Italiano è alla ricerca di un esterno per rimpiazzarlo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, gli obiettivi del Bologna sarebbero Cyril Ngonge, Armand Laurienté, Gustav Isaksen e Facundo Pellistri dal Manchester United. Tra questi, non è da escludere un interessamento per Christian Kouame visto che lo stesso Italiano, ai tempi della Fiorentina, disse così sull'ivoriano: "Un soldato da portare sempre in guerra".