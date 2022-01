KOKORIN, Turchia o Russia nel suo futuro. Ma a 0...

Come spiega questa mattina La Nazione, in casa viola l’addio più atteso (se così lo si può definire) è quello di Kokorin. Un anno da oggetto misterioso e una bocciatura senza appello da parte di tutti. Critica, tifosi e ovviamente club che in queste ore sta cercando di chiudere la parentesi Kokorin nel modo migliore. Qualcosa per il passaggio di mano del cartellino c’è: e accanto al possibile ritorno in Russia, novità possono arrivare dalla Turchia. Per il resto vale ovviamente la regola della rescissione con accordo fra le parti ’ammorbidito’ da una buonuscita importante.

