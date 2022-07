KOKORIN, Si lavora sullo svincolo. La richiesta...

Nell'articolo dedicato all'attacco viola, il Corriere dello Sport parla anche della situazione di Aleksandr Kokorin: il centravanti russo si è visto negli ultimi giorni a Moena e, nonostante l'aspetto sorridente e disponibile coi tifosi, rimane sempre un oggetto estraneo alla Fiorentina. Superato il Covid, Kokorin rischia di trovarsi di nuovo ai margini della rosa e rimanere quindi escluso in attesa che la società riesca a venderlo. Si continua a lavorare sullo svincolo di Koko, anche se il suo entourage ha fatto sapere di voler valutare questa opzione solo in caso che il club viola paghi in toto il resto dell'ingaggio che spetterebbe al russo fino al 2024 (3,6 milioni).