L'interesse per Thorstvedt non è tramontato: in ballo anche Fortini

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Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’interesse della Fiorentina per Kristian Thorstvedt va avanti ormai da tempo e non si è raffreddato, nonostante gli ultimi innesti a centrocampo, da Atta a Oulai. Il norvegese resta quindi un obiettivo concreto per la mediana viola: i contatti con il Sassuolo e con l’agente Luca Ariatti sono già stati avviati e il giocatore è considerato dal tecnico il profilo ideale per completare il reparto. Per arrivare a Thorstvedt, però, sarà probabilmente necessaria un’uscita.

I giocatori in odore di cessione

Tra i principali indiziati ci sono Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, entrambi valutati anche come possibili contropartite. Il centrocampista ha già dato il suo via libera al trasferimento a Firenze, ma resta da trovare l’intesa tra i due club. Il Sassuolo valuta il giocatore 15 milioni di euro e preferirebbe un’operazione senza contropartite, mentre la Fiorentina punta proprio a inserire un giocatore per ridurre l’esborso economico. Tra i nomi discussi c’è Fortini, ma anche Fabbian e Brescianini. La trattativa prosegue, con la Fiorentina che deve però fare attenzione anche alla concorrenza del Besiktas.