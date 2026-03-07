FirenzeViola

Verso Fiorentina-Parma, rifinitura prevista nel pomeriggio al Viola Park FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 12:45Primo Piano
di Redazione FV

Si avvicina per la Fiorentina la sfida in programma per domani in campionato contro il Parma di Cuesta, con fischio d'inizio allo Stadio Artemio Franchi previsto per le ore 15. In tal senso oggi pomeriggio la squadra svolgerà agli ordini di Paolo Vanoli al Viola Park la consueta rifinitura pre match, dalla quale si capirà meglio se Moise Kean sarà o meno della partita, con l'attaccante viola alle prese con un problema alla tibia. In caso di forfait al suo posto davanti giocherà Roberto Piccoli.