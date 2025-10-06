Kean, l'unica nota lieta: quando vede la Roma Moise si esalta sempre
Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si analizza quest'oggi forse l'unica nota lieta del pomeriggio di ieri al Franchi, ovvero Moise Kean, autore del gol che ha dato speranze alla Fiorentina prima della rimonta della Roma. Il timbro del vice capocannoniere della scorsa serie A ha sancito una sorta di ritorno al passato per confermare una regola: quando il numero 20 vede giallorosso, segna.
La Roma è infatti ormai una delle vittime preferite per Kean, che con il sigillo di ieri è a salito a 4 gol contro la formazione capitolina in 9 incontri e solo con il Verona (5 reti) ha un bilancio migliore. La gara del Franchi ha inoltre consentito a Kean di trovare il primo gol dopo 464 minuti d’attesa, al 18esimo tiro nel suo campionato, ma nel rendimento offensivo dell’intero reparto le domande continuano a superare di gran lunga le risposte.
