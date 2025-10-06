Nessun dubbio per i quotidiani, Kean per distacco ieri il migliore dei viola

Altra partita in casa e altra sconfitta. Sono tre su tre i ko tra le mura amiche in campionato per una Fiorentina che ieri pomeriggio contro la Roma ha disputato forse la sua miglior gara dall'inizio della stagione. Qualche errore difensivo di troppo e poco cinismo sotto porta, soprattutto nella ripresa, hanno condannato i viola ad una sconfitta che li lascia al terzultimo posto in classifica a quota tre punti. In questo pomeriggio amaro una nota positiva per Stefano Pioli però c'è e si chiama Moise Kean. Il centravanti classe 2000, a secco di reti prima di questa sfida, è tornato a segnare e a dominare fisicamente gli avversari. Sfortunato nel finale di primo tempo quando con un gran sinistro batte Svilar ma centra il palo. Per i quotidiani oggi in edicola nessun dubbio che sia stato lui il migliore in campo trai gigliati. Tutti 7 e un solo 6,5 da parte di TuttoSport i voti nelle pagelle di oggi.

I VOTI DI KEAN

La Nazione: 7

Corriere Fiorentino: 7

La Repubblica: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

TuttoSport: 7