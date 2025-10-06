TuttoSport su Fiorentina-Roma: "La viola crolla ancora"

"Neppure il primo bellissimo gol stagionale di Moise Kean basta alla Fiorentina per evitare la terza sconfitta di fila al Franchi (nonostante un palo e una traversa) e scivolare sempre più in classifica rimandando ancora, dopo le prime 6 giornate, l'appuntamento con la prima vittoria in A: non accadeva da 48 anni. La Roma ribalta tutto in 8': pareggia con un gioiello di Soulé e timbra il sorpasso con Cristante chiudendo il primo tempo in vantaggio, per poi gestirlo nella ripresa con una prestazione che non incanta, ma è solida quanto basta per lasciare il Franchi con lo stesso abito con cui si era presentata: da capolista". Inizia così il pezzo di TuttoSport che analizza la sfida del Franchi tra Fiorentina e Roma.

I viola partono meglio dei giallorossi e nonostante la rimonta capitolina restano in partita fino all'ultimo. Il palo di Kean, la traversa di Piccoli dalla distanza e il clamoroso errore sotto porta di Gosens sono lo specchio del momento buio che stanno vivendo gli uomini di Pioli. Al contrario di quanto accaduto contro il Como dalla Curva Ferrovia non sono arrivati fischi ma applausi di incoraggiamento verso una squadra che in campo ha messo tutto. Adesso due settimane di pausa per riflettere e soprattutto trovare soluzioni in vista della ripresa del campionato con il Milan.