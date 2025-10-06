RFV Il CNB di Calamai: "Viola, ora tocca alla società: ecco le mie tre domande al club"

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda durante "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, l'opinionista Luca Calamai si è espresso così riguardo alla situazione attuale della Fiorentina dopo la terza sconfitta consecutiva in casa in campionato e il quartultimo posto in classifica con solo tre punti conquistati in sei partite: "Ora tocca alla società, tocca al presidente Commisso. Se il presidente non fosse nelle condizioni allora tocca al direttore generale Ferrari. Ci sono tre domande alle quali può rispondere solo la società.

La prima: Pradè ha ancora la fiducia del presidente? Perché se non l'avesse sarebbe il momento di sostituirlo perché il mercato di gennaio è dietro l'angolo e il nuovo direttore avrebbe bisogno del tempo necessario per intervenire. Seconda: Pioli ha ancora la fiducia del presidente? E allora questo è un messaggio che va gridato forte e chiaro anche dentro lo spogliatoio. Terza: Ci sono dei provvedimenti da prendere nei confronti dei giocatori? Qualcosa da chiedere ad allenatore o collaboratori vari? Oggi il silenzio sarebbe un'altra sconfitta e io mi auguro che questo non avvenga".