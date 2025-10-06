Niente Svizzera per Sohm: la fascite plantare lo ha reso indisponibile per la Nazionale

Niente Svizzera per Sohm: la fascite plantare lo ha reso indisponibile per la NazionaleFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:36Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Niente nazionale svizzera per Simon Sohm: il centrocampista della Fiorentina, vittima nei giorni scorsi di una fascite plantare che lo ha messo ko nelle ultime due gare contro il Sigma Olomouc e Roma, era stato convocato dal ct elvetico Yakin per le partite contro la Svezia del 10 ottobre e del 13 contro la Slovenia (gare valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali) ma in virtù del persistere del problema fisico non potrà rispondere alla chiamata.

Il giocatore ha ricevuto la comunicazione ufficiale dalla Federazione svizzera ieri sera e dunque non è nemmeno partito alla volta del ritiro della sua Nazionale
 