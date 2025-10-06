Dalla Curva qualche coro e poco altro: c'è un’indifferenza che fa male
Chi si aspettava una salva di fischi al termine della gara, quando la squadra si è avvicinata alla curva, è rimasto spiazzato. Lo evidenzia questa mattina La Nazione - tornando sul post gara di ieri tra Fiorentina e Roma - sottolineando che se da parte (quella non diroccata per i lavori) dello stadio ha espresso il suo dissenso, il settore più caldo del tifo si è limitato a un tenue ’forza ragazzi’ che si è ben presto disperso, soppiantato da una ben più rumorosa presa di posizione contro i tifosi giallorossi.
Così, mesto, il gruppo viola ha girato i tacchetti ed è tornato verso l’imbocco dello spogliatoio, a testa bassa. In altre occasioni le manifestazioni di insofferenza sono state ben peggiori verbalmente violente. Meglio così, si potrebbe obiettare, eppure questo ’silenzio’ è l’aspetto più negativo del pomeriggio viola, vissuto come di consueto con il cuore in gola per quanto stava accadendo in campo, con la squadra del ’poco amato’.
