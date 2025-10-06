La moviola, Colombo sufficiente: il tocco di mano di Tsimikas non è da rigore

Dopo il contestatissimo, da parte nerazzurra, Pisa-Fiorentina di settimana scorsa con due episodi arbitrali che hanno fatto discutere, la sfida tra i viola e i giallorossi di ieri è filata via piuttosto liscia dal punto di vista dei casi da Var. La direzione di Andrea Colombo, alla 50° gara in Serie A, è sufficiente con qualche sbavatura forse nella gestione dei cartellini. La Gazzetta dello Sport, che dà addirittura 6,5 al fischietto di Como, sottolinea come manchino due gialli: uno a Pongracic per fallo su Baldanzi e uno allo stesso ex Empoli per una trattenuta ai danni di Dodo. Rischia tanto Pablo Marì che viene ammonito nella ripresa non tanto per il fallo su Dybala quanto per le veementi e reiterate proteste successive.

Riguardo all'unico episodio che ha suscitato qualche leggera protesta, il tocco di mano di Tsimikas in area di rigore nel primo tempo, è corretta la decisione arbitrale: tutto regolare. "Il contatto del pallone, calciato da Dodo, con il braccio destro del greco è non punibile essendo a copertura e vicino al corpo" scrive il Corriere dello Sport.