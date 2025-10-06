La diaspora dei Nazionali: ben undici giocatori lontani dal Viola Park

Sulle pagine odierne de La Nazione viene proposto un focus legato agli impegni dei giocatori viola impegnati con le rispettive Nazionali: la sosta priverà Pioli di ben undici giocatori: sette giorni (almeno) di allenamenti a ranghi ridotti e, soprattutto, senza attaccanti di ruolo. Un paradosso per un tecnico che, in un momento cruciale della stagione, avrebbe invece bisogno di consolidare gioco e automatismi. Da un lato c’è l’orgoglio della società, che vede premiato il proprio lavoro con una massiccia presenza viola in tante selezioni, specie quelle azzurre: tra Nazionale maggiore e Under-21 saranno addirittura sei i convocati italiani (Gattuso ha chiamato Kean, Piccoli e Nicolussi Caviglia, mentre Baldini potrà contare su Ndour, Martinelli e Fortini).

Dall’altro, però, ci sono tutti i dubbi del tecnico, al quale per tutta la prossima settimana rimarrà a disposizione un gruppo quasi spoglio. In attacco partiranno anche Dzeko (assieme a Kospo) con la Bosnia, oltre a Gudmundsson, impegnato con l’Islanda. A completare il quadro delle partenze ci sono Pongracic (Croazia) e Sohm (Svizzera), che tolgono ulteriori pedine a un gruppo già ridotto.