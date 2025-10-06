Tre sconfitte nelle prime tre al Franchi in A: non succedeva da quasi 100 anni

Al Franchi Fiorentina-Roma finisce 1-2. Un risultato che condanna la formazione di Pioli alla terza sconfitta consecutiva in casa in campionato. Non solo, si tratta del terzo ko nelle prime e fino ad ora uniche tre gare giocate tra le mura amiche dalla Fiorentina in questa Serie A. Una cosa simile non accadeva da quasi da 100 anni, più precisamente, come riportato da La Nazione, dalla stagione 1928-1929 quandola Fiorentina era ancora biancorossa.

I record negativi uguagliati però non finiscono qui. Per la terza volta nella sua storia i gigliati restano a secco di successi nei primi 6 turni di Serie A. Era accaduto solamente in altre due stagioni, la 1935-1936 e la 1977-1978. In entrambi i casi i viola si salvarono solo in extremis.