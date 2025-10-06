Condò sul CorSera: "La terribile crisi di risultati ora sta asfissiando Pioli"

All'interno del suo consueto editoriale del lunedì sulle colonne de Il Corriere della Sera, la prima firma Paolo Condò analizza anche il risultato di ieri al Franchi tra Fiorentina e Roma.

Ecco il suo pensiero in merito: “La Roma era la meno attesa delle squadre in vetta e a Firenze ha superato un esame: la terribile crisi di risultati che sta asfissiando Pioli (dopo la pausa verrà due volte a San Siro e affronterà il ringalluzzito Bologna) era una motivazione dura da scavalcare, e infatti al primo rimpallo buono Kean ha confezionato un portentoso vantaggio. Gasperini ha già dotato la Roma dell'implacabile freddezza di chi guarda lontano: tempo un quarto d'ora e aveva rimesso la testa avanti, col solito svolazzo di Soulé e un'arma antica, il timing di Cristante sui corner. Da lì in poi è stata pura gestione, subendo un solo grande rischio in un'ora abbondante e sfruttando ogni qualità nascosta della rosa".