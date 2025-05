Kean, in attesa di aggiornamenti: il piano B è Gudmundsson-Beltran

vedi letture

Soltanto oggi, passate 24 ore dal match contro il Real Betis, la Fiorentina tornerà a lavoro in vista della trasferta di Venezia e sapremo qualcosa in più sulle reali condizioni di Moise Kean. L'ex Juventus, come raccontato in conferenza stampa da Raffaele Palladino, ha sentito tirare dopo l'ultimo scatto e solo oggi, dopo la giornata di riposo di ieri, scopriremo il suo stato fisico. Il centravanti classe 2000 non sembra preoccupare ma dopo i 120 minuti di giovedì sera Palladino dovrà comunque gestire le forze in vista delle ultime tre decisive giornate di campionato. In attacco, in caso di assenza di Kean, il piano B si chiama Gudmundsson-Beltran.

Una coppia che ha fatto bene a Cagliari, meno bene tra Empoli e a Siviglia. Non ci sono altre alternative visto che Zaniolo a Roma si è fatto espellere, rimediando due giornate di squalifica, al termine del match. Se Kean, in attesa di aggiornamenti, rimane in dubbio, sicuro è invece il forfait di Cataldi, ancora out per il risentimento muscolare accusato nel primo tempo del match del Villamarin. A riportarlo è Il Corriere dello Sport-Stadio.