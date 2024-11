KEAN, Contro il Verona la Viola ritrova il suo centravanti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la sfida di Verona tornerà in campo Moise Kean. Il centravanti azzurro, preservato per un problema alla caviglia sinistra in coppa, è il punto di riferimento, offensivo e non solo, della Fiorentina. Palladino, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, ne sta gestendo le forze per averlo sempre nella migliore condizione possibile in campo. In vista del proseguo di una stagione che si prospetta ricca di impegni, considerando le difficoltà di Kouame nello svolgere il ruolo dell'ex Juventus, la società a gennaio dovrà adoperarsi per prendere un centravanti di riserva con caratteristiche simili a quelle di Kean.

Se l'ex PSG avrebbe fatto comodo a Palladino a Cipro, ancora più comodo farà domenica al Franchi contro il Verona. Quello contro gli scaligeri sarà l'ultimo match prima della sosta traguardo parziale per cominciare a definire gli obiettivi di questa Fiorentina. Una squadra che sogna in grande grazie soprattutto al suo centravanti che in campionato ha segnato cinque gol, servito un assist ed è stato sempre fondamentale per le sorti delle gare dei gigliati. Firenze aspetta di rivedere, dopo la sosta, la coppia con Gudmundsson, intanto contro i gialloblu le attenzioni saranno tutte su Moise Kean.