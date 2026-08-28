"Ha vinto Kean". La prima pagina del Corriere dello Sport tra lui e Zirkzee

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L'attaccante della Fiorentina sarà ceduto al Como, di contro la dirigenza viola sta spingendo per chiudere in fretta Zirkzee

"Ha vinto Kean". Questo il titolo con cui esordisce oggi il Corriere dello Sport-Stadio in prima pagina (in calce all'articolo), dedicata in taglio centrale all'attaccante della Fiorentina e alla trattativa che nelle prossime ore lo porterà al Como. Il quotidiano racconta di una giornata finalmente in controtendenza, con i due club sempre più vicini alla "quota 40" milioni richiesta dai viola. L’intesa trovata ieri prevede circa 35 milioni di parte fissa, ancora da definire nella suddivisione tra prestito oneroso e riscatto obbligatorio, più 5 milioni di bonus, che la Fiorentina vorrebbe portare a 7-8 per avvicinarsi a una valutazione complessiva di 45 milioni. L’affare è ormai sostanzialmente concluso e oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità, chiudendo così l’esperienza fiorentina dell’attaccante, che ha scelto il Como anche per la possibilità di giocare la Champions League.

Zirkzee al suo posto

Fuori Kean, dentro Joshua Zirkzee. È questa la staffetta individuata da Paratici per ridisegnare ulteriormente l’attacco viola. Dopo aver valutato anche Beto e Alì Zoma, la Fiorentina ha puntato con decisione sull’ex Bologna, trovando l’apertura sia del giocatore sia del Manchester United. Decisivo anche l’ottimo rapporto tra Paratici e Kia Joorabchian, agente dell’olandese, che ha favorito l’avvio della trattativa. Zirkzee, classe 2001, arriverebbe in prestito oneroso, mentre resta da definire la formula del riscatto: lo United spinge per l’obbligo e l’operazione potrebbe raggiungere un valore complessivo di circa 40 milioni di euro. Juventus e altri club erano interessati, ma la Fiorentina è riuscita a muoversi rapidamente e ora punta a chiudere già nelle prossime ore.