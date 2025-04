Kean come i big d'Europa, CorFio: "Media inferiore solo ad Haaland-Mbappé"

Focus su Moise Kean anche per il Corriere Fiorentino stamani in edicola. Il quotidiano scrive che, negli ultimi quattro anni, solo quattro attaccanti erano riusciti a segnare 16 gol dopo 30 giornate di Serie A: Lautaro Martinez, Osimhen, Immobile e Vlahovic. Non solo. Tra i giocatori nati dal 2000 in poi solo Haaland - di cinque mesi più giovane - ha segnato nei top cinque campionati europei più gol dell’attaccante viola, cioè 21. Uniformando il parametro ai novanta minuti emerge che Kean ha realizzato 0,64 reti a partita, poco meno di Haaland (0,76) e Mbappe (0,85), e con una distanza superiore da Kane e Lewandowski (entrambi 1,02).