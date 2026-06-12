Kean attende offerte, la Fiorentina valuta l'addio: il punto sull'attaccante

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In un anno è cambiato tutto sul fronte Moise Kean. Come scrive La Nazione oggi in edicola, se 12 mesi fa a Firenze c'era davvero la paura che l'attaccante potesse andarsene a fronte del pagamento della clausola da 52 milioni di euro, oggi il clima è decisamente diverso e lo dimostra il fatto che il club stia prendendo tempo in merito al futuro del classe 2000. Mentre un anno fa andò incontro alle esigenze di Kean proponendogli un rinnovo importante.

Kean dal canto suo sta bene a Firenze e sarebbe felice di restare qualora il club decidesse di continuare a puntare su di lui. Una situazione che sarà approfondita nelle prossime settimane, quando il ds Paratici incontrerà l’agente Lucci per fare il punto sul futuro del centravanti. Allo stesso tempo, però, la società dei Commisso non sembra voler escludere alcuno scenario. Per questo sta valutando anche le potenziali alternative, tra cui Pellegrino e Gimenez.