L'agente di Solomon: "Manor vuole giocare, cerchiamo una soluzione"

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Ronen Katzav, agente di Manor Solomon, ha parlato a Sport5 del proprio assistito: "Per la prossima stagione preferisco non fare previsioni. La finestra di mercato resterà aperta ancora per oltre un mese e l'intenzione è quella di trovare una soluzione a titolo definitivo. Se guardiamo ai numeri, gli ultimi giorni del mercato sono sempre quelli più movimentati. Manor ha voglia di giocare con continuità e dare un contributo importante".