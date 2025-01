KAYODE, In Premier lo vogliono in prestito con diritto

FirenzeViola.it

Parla di "tre giocatori dal futuro incerto" il Corriere dello Sport-Stadio, in riferimento a Michael Kayode, Jonathan Ikoné e Christian Kouamé, tutti in orbita mercato per la Fiorentina in uscita. Sul conto dell'esterno classe 2004 non si sono mai spenti i riflettori dall'Inghilterra: quello di Brentford e Brighton è qualcosa di più di un interesse, ma servirà accontentare il calciatore e soprattutto la Fiorentina: oltre Manica lo vorrebbero con la formula del prestito con diritto di riscatto, che non convince la dirigenza viola, la quale vorrebbe mantenere l'ultima parola sul futuro del calciatore - scrive il Corriere -.

Mentre in merito al francese e all'ivoriano, il quotidiano scrive che le offerte latitano. Ikone piace in Turchia (Trabzonspor), mentre appare piuttosto difficile la pista che lo potrebbe portare al Como. Kouame può invece essere il “piano b” di tanti club di A: Cagliari, Genoa, Parma, Venezia e Torino sono alla finestra. L'ex Genoa può essere l'usato (più o meno) sicuro per chi cerca una punta a gennaio. La Fiorentina chiede però 7 milioni, una cifra che frena le pretendenti. Per questo, la sua eventuale cessione potrebbe arrivare nei giorni conclusivi di gennaio, quando altre piste saranno sfumate: è la legge del mercato, senza offerte nulla si smuove. E gli ultimi mesi vissuti tutt'altro che da protagonisti non sono stati una vetrina di lusso per i tre in questione.