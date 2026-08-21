La Juventus punta Kessie e Zirkzee: l'ex Bologna vuole i bianconeri

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La Juventus continua a lavorare sul mercato seguendo le indicazioni di Luciano Spalletti e come riporta La Gazzetta dello Sport, Giovanni Carnevali e Frederic Massara hanno individuato due priorità entrate anche nell'orbita della Fiorentina nelle scorse settimane per completare la rosa: Franck Kessié a centrocampo e Joshua Zirkzee per l'attacco. Per entrambi gli obiettivi sono già stati avviati ragionamenti concreti, ma prima di procedere la società bianconera dovrà necessariamente sbloccare alcune cessioni.

Il principale nodo riguarda Zirkzee. Per fare spazio all'attaccante olandese sarà infatti necessaria la partenza di Jonathan David, operazione che permetterebbe alla Juventus di liberare sia un posto in rosa sia una parte importante del monte ingaggi. Il Manchester United avrebbe aperto alla possibilità di lasciar partire l'ex Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto, valutando anche l'inserimento di un obbligo. Zirkzee, seguito anche dal Napoli, avrebbe già indicato la Juventus come sua destinazione preferita.

Sul fronte Kessié, invece, il centrocampista ivoriano avrebbe messo in stand-by una ricca proposta dell'Al-Ittihad, dando priorità al ritorno in Italia e al progetto bianconero. Il rapporto tra il suo entourage e Massara potrebbe favorire la trattativa. La Juventus punta a un contratto triennale, con un ingaggio destinato a salire dai 3,5 milioni inizialmente proposti fino a circa 4,5 milioni di euro a stagione. Prima di affondare, però, serviranno le uscite.