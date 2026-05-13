Kean ha fatto doppia seduta anche ieri: prova ad esserci con la Juventus
Martedì di riposo per la Fiorentina che ricomincerà ad allenarsi oggi per preparare il penultimo impegno di campionato contro la Juventus. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, nonostante il giorno di riposo Moise Kean ieri ha raggiunto comunque il centro sportivo Viola Park per continuare il suo percorso di recupero dall’infortunio alla tibia. Doppia seduta per l’attaccante classe 2000, che sta alzando i carichi nell’ottica di tornare a disposizione prima della fine della stagione. Il suo obiettivo è quello di provare a essere convocato per la sfida contro la sua ex squadra all’Allianz Stadium.
Il giocatore vorrebbe scendere in campo anche solo per uno spezzone di gara. Non sarà facile vista l’entità dell’infortunio che lo tiene fuori dalla trasferta di Verona datata 4 aprile, ma ci proverà. Kean resta l’ultimo infortunato da recuperare, dopodiché Vanoli potrà chiudere l’anno con tutta la squadra al completo
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