"De Gea può partire, ha un'offerta dalla Juve". Rep.Fi sui movimenti in porta

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L'edizione di Firenze di Repubblica fa il punto sui movimenti per la porta della Fiorentina e parla di un possibile addio di David De Gea. La società - riporta il quotidiano - sta riflettendo sul portiere spagnolo che per quanto offra garanzie di rendimento resta uno dei più pagati della rosa. De Gea ha un’offerta della Juventus sul tavolo, per adesso vorrebbe continuare in viola, ma ogni scenario appare aperto.

Per l’eventuale sostituzione fredda la pista che porta alla promozione di Martinelli destinato ad un altro anno in prestito, magari ancora alla Sampdoria. In difesa a destra la coppia Dodo-Fortini è destinata a partire: entrambi con un contratto non rinnovato e, nel caso di Fortini, con rapporti non idilliaci tra Paratici e procuratore