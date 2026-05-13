I rompicapo di Paratici. Da Fortini a Dodo, il punto de La Nazione

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Si parla anche della questione rinnovi sulle pagine de La Nazione. Sono diversi i rompicapo sui quali dovrà intervenire Paratici in queste settimane: da Fagioli a Kean, passando per Dodo e Fortini. Tutte questioni in bilico che terranno banco in estate. Non dovrebbe essere lo stesso per De Gea, destinato a restare a Firenze a meno di clamorose offerte. Fortini invece è un dilemma enorme: giovane, con un potenziale a cinque stelle, ma anche con un contratto in scadenza nel 2027. Solo un rinnovo importante potrebbe proteggere il club viola da sorprese spiacevoli.

Fagioli ha mercato e avrà offerte importanti, nonostante il contratto lungo anche lui potrebbe partire in estate. Infine Dodo, con il contratto in scadenza 2027: l'esterno brasiliano o arriverà a un rinnovo oppure partirà, con il prezzo del cartellino che per forza di cose non potrà essere troppo alto. L’affare Dodo dovrà essere affrontato subito e potrebbe ‘scaldare’ i primi giorni del mercato.