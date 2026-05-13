Oggi l'incontro Paratici-Vanoli. Corr.sport: "Si decide il prossimo allenatore"

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Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, si decide oggi il prossimo allenatore della Fiorentina. È previsto infatti un incontro tra Fabio Paratici e Paolo Vanoli al Viola Park: la conferma dell'attuale tecnico viola - scrive il quotidiano - dipende da ciò che si diranno oggi al centro sportivo di Bagno a Ripoli dando seguito ai colloqui già avvenuti negli scorsi giorni.

Stavolta però l'obiettivo è quello di uscire dall'ufficio con un sì o un no. Il contratto di Vanoli firmato lo scorso novembre prevede un'opzione senza vincoli in favore del club per rinnovare per un altro anno, con la Serie A blindata è arrivato il momento delle decisioni. Vanoli può portare a favore della conferma diversi elementi e nel club viola ne sono consapevoli tanto che starebbero pensando alla conferma già da diverse settimane. Oggi però avverrà l'incontro decisivo, conclude il quotidiano.