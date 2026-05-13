Quanto vale Kean? Gazzetta: "La Fiorentina può cedere a 40 milioni"

Quanto vale Kean? Gazzetta: "La Fiorentina può cedere a 40 milioni"FirenzeViola.it
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Oggi alle 08:26Rassegna stampa
di Redazione FV

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nel fare un paragone con Dusan Vlahovic, parla anche del futuro di Kean. Moise è accompagnato da una clausola rescissoria da 62 milioni di euro valida nei primi quindici giorni di luglio ma non è il valore oggettivo di un giocatore alle prese con u n’annata senza effetti speciali. Kean però può avere mercato lo stesso e la Fiorentina può cedere ad un corteggiamento da quaranta milioni