Juve, Spalletti cambia rotta: focus sul 4-3-3 e richiesta di maggior qualità

Luciano Spalletti ha chiesto alla Juventus un deciso salto di qualità, concentrando da oggi il lavoro principalmente sul modulo 4-3-3. Come riportato da Tuttosport, il tecnico intende dare nuova identità alla squadra puntando su uno schema che in passato gli ha già garantito ottimi risultati. Alla Juventus non mancano talento e potenziale, ma Spalletti avrebbe già individuato la necessità di un regista da inserire a gennaio: l’obiettivo è innalzare il livello tecnico della rosa, non semplicemente colmare le carenze numeriche.

Nel quotidiano lavoro sul campo si notano già cambiamenti concreti: ogni esercitazione ruota attorno al pallone e alla velocità di esecuzione. Spalletti ha perfino chiesto che l’erba del campo venga tagliata più bassa per agevolare la rapidità nella circolazione del gioco. Lo staff, inoltre, ha introdotto esercizi mirati a perfezionare il possesso palla e i movimenti del tridente offensivo, con l’intento di rendere la Juventus più fluida e propositiva.