Bonocore sulla preparazione viola: "Non è solo questione fisica, Pioli è un cultore di questo"

vedi letture

Secondo il preparatore atletico Giovanni Bonocore, intervistato dal Corriere dello Sport, i problemi fisici della Fiorentina vanno interpretati con cautela. “Quando una squadra cala dopo il 60’ non è solo questione atletica – spiega Bonocore, che ha lavorato a fianco di Pioli al Milan –. Pioli è un cultore della preparazione atletica. Con professionisti del 2025 è difficile sbagliare la preparazione”.

Sulla qualità del ritiro al Viola Park: “Impossibile considerarlo un problema, i centri sportivi servono proprio a questo, e la Fiorentina ha uno dei migliori d’Europa. Ho visitato il Viola Park perché ero amico di Joe Barone, è una garanzia”. Infine, riguardo eventuali richiamo di preparazione con doppie sedute, Bonocore sottolinea: “Quello si faceva negli anni Sessanta, oggi è tutto diverso. Uno staff che si insedia ha bisogno soprattutto di tempo per conoscere i giocatori e instaurare il proprio metodo”.