Il preparatore Fiorini: "La Fiorentina non esprime aggressività e corsa: poca reattività in campo"

vedi letture

Anche il preparatore atletico Stefano Fiorini, con un passato alla Fiorentina e al Cagliari, ha detto la sua a La Nazione sulla condizione fisica dei giocatori della Fiorentina. Queste le sue parole: "Guardando le partite l’impressione è che la squadra con Pioli non esprimesse molta aggressività e corsa. Probabilmente erano anche le richieste tattiche del tecnico. Però sì, dava l’impressione di non essere una formazione che impostava la propria prestazione sull’aggressività e sull’intensità".

Vanoli intensificherà il lavoro… "Penso che abbia raccolto l’opinione di qualche calciatore e le parole di Piccoli di domenica sono un indizio forte. Forse gli allenamenti della gestione precedente erano più improntati sul mantenimento del benessere del calciatore con scarsa stimolazione da un punto di vista fisico, sviluppando più un aspetto tattico e intensità ridotte".