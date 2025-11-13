Messaggi chiari di Vanoli, La Nazione "I cinque concetti decisivi"

Messaggi chiari di Vanoli, La Nazione "I cinque concetti decisivi" FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:48Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione si sofferma sui “messaggi chiari, le parole chiarissime” pronunciate da Paolo Vanoli ieri in conferenza stampa. Oltre all’elmetto indossato - si legge - e che ha già consegnato ai suoi giocatori come simbolo essenziale e decisivo della lotta che la Fiorentina deve affrontare per arrivare al traguardo salvezza. Concetto numero uno: piccoli passi e una cosa alla volta. Numero due: calarsi una realtà opposta a quella di inizio stagione. Numero tre: l’allenatore è pronto a fare scelte importanti.

Sicuramente anche dure e decisive. Numero quattro: niente egoismi. E come esempio la convivenza di giocatori come Kean e Piccoli. Numero cinque: niente regole rigide su difesa a tre o a quattro.