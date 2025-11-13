Messaggi chiari di Vanoli, La Nazione "I cinque concetti decisivi"

La Nazione si sofferma sui “messaggi chiari, le parole chiarissime” pronunciate da Paolo Vanoli ieri in conferenza stampa. Oltre all’elmetto indossato - si legge - e che ha già consegnato ai suoi giocatori come simbolo essenziale e decisivo della lotta che la Fiorentina deve affrontare per arrivare al traguardo salvezza. Concetto numero uno: piccoli passi e una cosa alla volta. Numero due: calarsi una realtà opposta a quella di inizio stagione. Numero tre: l’allenatore è pronto a fare scelte importanti.

Sicuramente anche dure e decisive. Numero quattro: niente egoismi. E come esempio la convivenza di giocatori come Kean e Piccoli. Numero cinque: niente regole rigide su difesa a tre o a quattro.