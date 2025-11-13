Vanoli resetta. RepFi: "Conferenza fatta per tagliare con il passato"
FirenzeViola.it
La Repubblica (ediz. Firenze) scrive che la presentazione di Vanoli e Goretti, ieri al Viola Park, è stata improntata al dimenticarsi ciò che è stato e proiettarsi su quello che verrà. Con l’ammissione degli errori della parte tecnica unita a una voglia di compattarsi attorno al nuovo tecnico, il primo ad accettare una sfida complicata, con la Fiorentina ultima in classifica. Più di un’ora di conferenza, per tagliare con il passato - si legge -, guardare al presente e a un futuro da scrivere a piccoli passi, a suon di risultati utili per risalire la classifica e mettersi in una posizione tranquilla.
Pubblicità
Rassegna stampa
Vanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e societàdi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Vanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e società
Copertina
Pietro LazzeriniSi riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Goretti
Angelo GiorgettiIl caso della preparazione fisica e la soglia di fatica, ora occhio ai cambi drastici. Vanoli non abbia pietà, c'è poco da salvare. Decida con coraggio senza fare sconti ai senatori
Mario TeneraniUn piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com