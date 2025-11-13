Vanoli resetta. RepFi: "Conferenza fatta per tagliare con il passato"

La Repubblica (ediz. Firenze) scrive che la presentazione di Vanoli e Goretti, ieri al Viola Park, è stata improntata al dimenticarsi ciò che è stato e proiettarsi su quello che verrà. Con l’ammissione degli errori della parte tecnica unita a una voglia di compattarsi attorno al nuovo tecnico, il primo ad accettare una sfida complicata, con la Fiorentina ultima in classifica. Più di un’ora di conferenza, per tagliare con il passato - si legge -, guardare al presente e a un futuro da scrivere a piccoli passi, a suon di risultati utili per risalire la classifica e mettersi in una posizione tranquilla.