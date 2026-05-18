Poesio sul CorFio: "Provinciali? Meglio, dopo un anno arrogante"

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Ernesto Poesio ha scritto un fondo per il Corriere Fiorentino sulla gara di ieri tra Juventus e Fiorentina: “In fondo che c’è di meglio per un fiorentino che vincere a Torino con la Juventus (solo altre sette volte era successo) e lasciare agli amici granata il compito di concludere l’opera domenica prossima per togliere ai bianconeri l’agognata qualificazione in Champions. Troppo provinciali? Forse sì, ma chi se ne importa. E poi non è per forza un difetto quando si parla di Firenze e la Fiorentina.

Anzi è stato il sentirsi “grandi” il peccato originale di questa disgraziata stagione in cui si è creato un solco fra il club e la città. E allora per un giorno almeno, è sacrosanto aprire il petto e lasciarsi andare a un bel sorriso dopo mesi di cocenti delusioni, con la paura della retrocessione sempre presente a condizionare tutto come una ferita che non vuol saperne di richiudersi”.