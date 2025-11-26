Jovic ma non solo: l'Aek di Nikolic è una squadra di ex meteore

vedi letture

Lo spauracchio numero uno è Luka Jovic: "Stai a vedere ci segna lui", è già il timore diffuso sui social. Il 'grande' ex torna a Firenze per la sfida di Conference, lo fa con la maglia dell'Aek, dopo che ad aprile aveva già fatto male alla Fiorentina quando giocava nel Milan. Cinquanta partite e tredici gol in viola, pochi ricordi belli, tanti rimpianti. Jovic guida l'attacco dell'Aek Atene, squadra di cui parla stamani la Nazione.

Terzi in campionato, i gialloneri puntano tanto su quello: l’obiettivo stagionale, per il momento, è quello di provare a vincere il titolo greco che manca dalla stagione 2022/2023. In Conference il cammino è iniziato con la sconfitta contro il Celje, poi la netta vittoria per 6-0 sull’Aberdeen e infine il pareggio casalingo per 1-1 contro lo Shamrock Rovers. Out per infortunio l’attaccante Pierrot, uno dei profili più interessanti, già incrociato dalla Fiorentina ai tempi del Maccabi Haifa. Occhi puntati sul messicano Pineda, ex Celta Vigo, con una discreta qualità tra la trequarti e la corsia mancina. Della rosa fa parte anche il veterano Domagoj Vida, lui sì con una grande carriera alle spalle e oltre cento presenze con la Croazia.