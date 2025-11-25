Rotazioni contro l'AEK Atene, Nazione: "Pronti Dzeko e Ndour"

Oggi alle 10:39Rassegna stampa
di Redazione FV

L’edizione odierna de La Nazione si occupa delle rotazioni in vista della gara di giovedì sera contro l’AEK Atene. Giocherà Ndour - si legge - così come Richardson spera in uno spezzone. Davanti dovrebbe toccare a Dzeko, uno che non deve farsi conoscere dal tecnico Vanoli: vuole provare a convincerlo per giocare dal primo minuto al fianco did Kean anche in campionato. Sarà una serata di gestione delle energie e di occasioni. Ma di certo - conclude il quotidiano - gli spunti di interesse non mancheranno.