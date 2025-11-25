L'Europa da confermare, Gazzetta: "In campionato sarà dura farlo"
FirenzeViola.it
In vista della gara contro l’AEK Atene La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare gli scenari di fine stagione, in particolare si sofferma sulla qualificazione europea o meno della squadra viola. La Fiorentina - si legge sulla rosea - è chiamata a fare risultato giovedì sera contro per andare avanti più possibile in Conference League, visto che in campionato sarà difficile acchiappare un posto in Europa.
