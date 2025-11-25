L'Europa da confermare, Gazzetta: "In campionato sarà dura farlo"

In vista della gara contro l’AEK Atene La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare gli scenari di fine stagione, in particolare si sofferma sulla qualificazione europea o meno della squadra viola. La Fiorentina - si legge sulla rosea - è chiamata a fare risultato giovedì sera contro per andare avanti più possibile in Conference League, visto che in campionato sarà difficile acchiappare un posto in Europa.