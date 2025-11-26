Le ultime di formazione: Kean e Ranieri a riposo, si rivede Richardson?

Oggi alle 10:26Rassegna stampa
di Redazione FV

Ne sapremo di più soltanto a partire dalle 11 di stamani (allenamento di rifinitura al Viola Park, visibile anche su Radio FirenzeViola), ma Paolo Vanoli ha già in mente la Fiorentina da schierare contro l'Aek Atene nella sfida di domani sera: ci sarà una rotazione significativa di uomini che non riguarderà il portiere (confermato David De Gea), mentre potrebbe riposare il capitano, Luca Ranieri, con un'occasione dal 1' per Pietro Comuzzo e Mattia Viti dietro. A centrocampo occhio a Cher Ndour e Richardson, entrambi in cerca di spazio; davanti anche Moise Kean potrebbe partire dalla panchina, con Edin Dzeko titolare. Lo scrive il Corriere dello Sport.


 
 