Le ultime di formazione: Kean e Ranieri a riposo, si rivede Richardson?
Ne sapremo di più soltanto a partire dalle 11 di stamani (allenamento di rifinitura al Viola Park, visibile anche su Radio FirenzeViola), ma Paolo Vanoli ha già in mente la Fiorentina da schierare contro l'Aek Atene nella sfida di domani sera: ci sarà una rotazione significativa di uomini che non riguarderà il portiere (confermato David De Gea), mentre potrebbe riposare il capitano, Luca Ranieri, con un'occasione dal 1' per Pietro Comuzzo e Mattia Viti dietro. A centrocampo occhio a Cher Ndour e Richardson, entrambi in cerca di spazio; davanti anche Moise Kean potrebbe partire dalla panchina, con Edin Dzeko titolare. Lo scrive il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Rassegna stampa
Il rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenzedi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Il rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenze
2 È l'ora del soldato Comuzzo. Dalle difficoltà alla speranza di tornare ad essere il difensore sicuro e efficace
Copertina
FirenzeViolaStadio Franchi, tra cantieri e dubbi: il cronoprogramma del primo lotto resta un mistero
Angelo GiorgettiLa penitenza dell’umiltà e i lanci lunghi per Kean: perché l'egoismo del più forte è una risorsa (se Vanoli la gestirà bene). Fagioli deve giocare. La Conference è un intralcio, la priorità è salvare la pelle
Mario TeneraniCalmi, la salvezza sarà una maratona. Nell’intervallo è successo qualcosa… La Fiorentina ora pensa da provinciale. Mercato: Disasi o Acheampong per la difesa
Tommaso LoretoUn (altro) punto e un’altra sconfitta scongiurata, la cura Vanoli regala i primi frutti. Di questi tempi tocca accontentarsi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com