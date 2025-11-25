Un calendario alla mano, Nazione: "Ora resta solo la Lazio tra le big"

La Nazione sottolinea l’atteggiamento da “carpentiere” della Fiorentina di Vanoli, fatto di passi solidi e progressivi. Il primo mattone importante è stato posto contro la Juventus, tanto che la Curva Fiesole ha cantato “vi vogliamo così”. Quanto al calendario, il peggio sembra alle spalle.

Da qui alla sosta, la Fiorentina affronterà solo una squadra attualmente in corsa per l’Europa, la Lazio. In tutto ciò, bisogna considerare i tre impegni di Conference League che potrebbero essere sfruttate per chiudere il girone tra le prime otto e rinviare la fase decisiva a marzo. Un calendario che offre opportunità concrete per mettere altri “mattoni” e consolidare il percorso di crescita.