Ranieri acciaccato, Nazione: "Possibile Viti insieme a Comuzzo"

La Nazione in edicola tratta il tema Luca Ranieri, uscito malconcio dalla sfida di sabato scorso contro la Juventus. Là dietro - si legge - reclamano spazio Comuzzo e Viti, due che dovrebbero scendere in campo dall'inizio contro l'Aek Atene. Pietro vuole provare a ritrovare una continuità che in questa stagione non ha mai avuto. L'ex Empoli farà rifiatare Ranieri, apparso affaticato e uscito anche nel finale della partita contro la Juventus.