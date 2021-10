ITALIANO-SPALLETTI, Così viola e azzurri volano

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) viene analizzata la sfida di questa sera tra Fiorentina e Napoli dal punto di vista dei due mister. Vincenzo Italiano e Luciano Spalletti sono i due condottieri che hanno ridato smalto e vitalità a due città anestetizzate dalla coda lunga della scorsa stagione, fatta di una salvezza conquistata alla fine a da una Champions sfumata all’ultimo chilometro. Preparazione, metodologia, idee al centro del progetto e gran lavoro psicologico sono i tratti comuni. Italiano ha stravolto le gerarchie, ha coinvolto tutti i suoi giocatori e ha dimostrato che la rosa aveva valore, eccome se ne aveva. Spalletti ha messo da parte il vittimismo e con slogan e motivazioni ha rilanciato una squadra che come potenzialità non è inferiore a nessuno. Con buona pace di Gattuso che da una parte vede la sua ex creatura volare in testa alla classifica e dall’altra il suo gran rifiuto germogliare come non aveva immaginato a giugno.