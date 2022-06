ITALIANO, Solo in cinque guadagneranno più di lui

L'intesa tra Italiano e la Fiorentina non è in dubbio. Come riporta il Corriere Fiorentino, la firma continua a slittare solo perché la priorità adesso è il mercato. Alle parti non resta che mettere nero su bianco, segno che comunque un primo confronto con il procuratore del tecnico era già avvenuto. Per Italiano è previsto un rinnovo fino al 2024 con opzione fino al 2025 e un ritocco in alto dell'ingaggio, con bonus legati al piazzamento che porterebbero la cifra vicina ai 2 milioni di euro. Solo Allegri, Mourinho, Inzaghi, Sarri e Gasperini guadagneranno più di lui, segno di fiducia da parte della Fiorentina.

La firma arriverà dopo che sarà scaduta la clausola, ovvero non prima del 15 giugno, ma adesso l'argomento è spesso il mercato nelle discussioni. Il futuro di Torreira e Odriozola, ma non solo. La Fiorentina ha voglia di programmare il futuro.