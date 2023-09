ITALIANO, Prestazione da 7 in pagella. Cambi decisivi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Pioggia di 7 anche per Vincenzo Italiano nei giornali in edicola questa mattina. L'allenatore della Fiorentina ha saputo riscattare la brutta sconfitta a San Siro e nel post partita è andato sotto la Curva Fiesole che gli ha dedicato festeggiamenti e cori. Premiate le decisioni di tenere Arthur in panchina, per avere più muscoli a centrocampo, e Nico titolare, nonostante l'impegno con la Nazionale. Nella vittoria di ieri sera c'è anche il suo zampino dato che ha azzeccato tutti i cambi, soprattutto quello di Kouame che poi è risultato decisivo.