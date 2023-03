ITALIANO, Parla al gruppo: "Ora nuove responsabilità"

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scritto dal Corriere dello Sport la sosta è stata accolta bene da Vincenzo Italiano per garantire al gruppo uno “stacco” a livello mentale e qualche giorno di riposo sotto il profilo atletico. Il tecnico siciliano ha spostato l’attenzione in maniera saggia sulle implicazioni che la ripresa imporrà e, soprattutto, imporranno le sopra ricordate nove partite di aprile: dentro cui, ormai è noto, ci sono in palio per la Fiorentina una finale di Coppa Italia e una semifinale di Conference League, più cinque turni di campionato che possono determinare un piazzamento da Europa. Italiano quindi ha vestito i panni del motivatore che naturalmente indossa in allenamento sul terreno di gioco per urlare e richiamare, indicare e suggerire, correggere e spronare. In questo caso, ha iniziato a lavorare ancor prima sull’aspetto psicologico, mettendo il proprio gruppo di fronte alle nuove responsabilità che lo stesso gruppo ha faticato per raggiungere come voleva.