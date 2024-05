ITALIANO, La gestione tra campionato e finale

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, a Cagliari per Vincenzo Italiano sarà una gestione diversa rispetto a quelle viste a Salerno e Verona. Al Viola Park si pensa alla finale di Atene, sarebbe strano il contrario, ma la trasferta in Sardegna è un'occasione importante per chiudere i giochi in campionato e Italiano vuole una squadra concentrata al massimo. La Fiorentina che affronterà l'ultimo Cagliari di Claudio Ranieri sarà un mix di titolari e seconde linee. Gli unici due calciatori in forte dubbio sono Bonaventura e Belotti che, a causa di qualche problema fisico, nell'ultimo periodo hanno giocato poco e potrebbero rimanere a riposo. Per il resto Italiano vorrebbe far arrivare tutti con un po' di minuti nelle gambe alla sfida contro l'Olympiacos.

L'unica cosa veramente certa è la passione dei tifosi viola. Il settore gigliato dello stadio Agia Sophia infatti è andato sold-out con oltre 9.000 tagliandi venduti. Vedremo nei prossimi giorni se la UEFA deciderà di mettere a disposizione dei sostenitori italiani altri biglietti. Importante anche la risposta, già in 21.000, di chi rimarrà a Firenze e si godrà la partita allo stadio Franchi. Inoltre il club oggi comunicherà anche l'apertura dei maxischermi al Viola Park.