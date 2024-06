ITALIANO, Ha riparlato con Commisso ma no ripensamenti

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano stasera a Bergamo metterà la parola fine alla sua avventura alla Fiorentina, dove era arrivato nell’estate del 2021 con il motto «difendere bene e attaccare benissimo». Paradossalmente, scrive stamani La Gazzetta dello Sport, proprio la mancanza di concretezza dei centravanti è stata il suo maggior cruccio. Dopo 162 partite in tre anni, sognava di chiudere con un trofeo ma non è riuscito nell’impresa.

Negli ultimi giorni ha riparlato con il presidente Commisso, tuttavia non c'è stato nessun ripensamento. Anche nel caso di raggiungimento dell’Europa League non sarebbe cambiato il percorso. Il suo rapporto con una parte della piazza poi non è mai decollato - aggiunge la rosea - ma il tecnico lascia una filosofia di gioco, due piazzamenti europei e tre finali, e prendere il suo posto non sarà comunque semplice per chi si siederà su quella panchina.