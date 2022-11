ITALIANO, Campo e non solo: i suoi piani di mercato

Come sottolinea questa mattina Tuttosport, oltre alla ripresa degli allenamenti fissati per oggi alle 14 c’è anche un altro lavoro che Italiano porterà avanti nei prossimi giorni: quello con la dirigenza per mettere a punto rinnovi ( Bonaventura e Amrabat in primis), strategie e obiettivi di mercato mentre il dt Burdisso è volato in Qatar dove giusto ieri, a segno nel 2-0 del Marocco sul Belgio, s’è messo in luce quel Sabiri che da tempo è in cima alla lista. Fra l’altro alla Sampdoria non dispiacciono alcuni viola finora ai margini: Maleh , Ranieri e soprattutto Zurkowski che potrebbe rivelarsi il grimaldello anche per riaprire i contatti con l’Empoli per Bajrami e Parisi.