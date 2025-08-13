Intreccio di mercato Bologna-Firenze per Nicolussi Caviglia e Mandragora

Si sta creando un intreccio intrigante che coinvolge Rolando Mandragora e Hans Nicolussi Caviglia sull'asse tra Firenze e Bologna. Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, si tratta di due nomi che potrebbero cambiare maglia nelle prossime ore, con possibili incroci diretti tra i due club. Italiano ha fatto sapere di volere almeno un centrocampista subito, oltre a un esterno e un difensore centrale. In mezzo, Sartori tiene d’occhio Asllani (su cui c'è la forte concorrenza del Torino) e Pessina, osservato ieri in Monza-Inter.

Ma è Mandragora il nome caldo perché la Fiorentina non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. L’ex centrocampista proprio di Italiano a Firenze chiede 1.8 milioni, la Viola ne offre 1.6, con il Betis pronto a inserirsi. Se l’accordo non dovesse arrivare, il Bologna è pronto a inserirsi. In parallelo, occhio a Nicolussi Caviglia, già riscattato dal Venezia per 6 milioni e apprezzato da Italiano, che lo vedrebbe come l’alternativa ideale in caso di addio proprio di Mandragora.