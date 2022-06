INTER, Superata la Fiorentina per Bellanova

La chiave per arrivare a Raoul Bellanovapotrebbe essere Cesare Casadei. A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come l'Inter potrebbe prestare al Cagliari il gioiello della propria Primavera per ottenere il via libera definitivo per l'esterno. Una mossa - spiega l'edizione odierna di Tuttosport - che ha una duplice valenza: da un lato completare la batteria degli esterni dopo l'addio di Perisic, e dall'altro consentire a Casadei di continuare il suo processo di maturazione nelle condizioni migliori possibili. È questa la carta che i nerazzurri intendono giocarsi per battere la concorrenza della Fiorentina, anch'essa interessata al talento rossoblù (CLICCA QUI). Andrà trovata la quadra sulla formula, che potrebbe essere un prestito oneroso: il Cagliari spingerà per inserire l'obbligo, l'Inter farà di tutto perché sia un diritto. Occorrerà poi limare qualche distanza anche sulle cifre: Marotta e Ausilio valutano il cartellino del classe 2000 circa 7 milioni, mentre i sardi partono da 10-12.