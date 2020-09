INTER, Conte vorrebbe Smalling, il club Milenkovic

Sul Corriere dello Sport di oggi è possibile leggere del casting per il nuovo difensore in casa Inter, in attesa di novità in uscita con il Tottenham che punta ancora Milan Skriniar. Il preferito di Antonio Conte sarebbe Chris Smalling che darebbe anche un'iniezione di esperienza, ma proprio l'età (31 anni) gioca a sfavore dell'inglese, visto che la società non vuole spendere 20 milioni per un ultratrentenne.

Ecco perché, in caso di investimento, il club preferirebbe puntare su un profilo di maggiore prospettiva come Nikola Milenkovic, classe 1997. La Fiorentina chiede però 40 milioni, ovvero tutto o quasi l'incasso dell'eventuale cessione di Skriniar. In gioco anche Ozan Kabak, che ha una clausola da 50 milioni ma che lo Schalke potrebbe anche vendere a meno, visto che ha bisogno di fare cassa.

LEGGI ANCHE IL PUNTO DI FV SUL DIFENSORE SERBO